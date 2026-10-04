На трассе Астана – Караганда грузовик столкнулся с дорожным катком: пострадал рабочий
Водителя спецтехники госпитализировали, полиция расследует ДТП по уголовной статье.
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На трассе Астана – Караганда, в районе станции Анар Акмолинской области, произошло столкновение грузового автомобиля с дорожным катком. В результате аварии пострадал водитель спецтехники, сообщает департамент полиции Акмолинской области.
По данным полиции, мужчину доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.
По факту ДТП зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
Кроме того, в департамент инспекции труда Акмолинской области поступило сообщение о несчастном случае от инженера службы безопасности и охраны труда компании «Прогресс KZ».
В ведомстве сообщили, что по факту произошедшего назначат и проведут специальное расследование.
Причины столкновения и обстоятельства аварии устанавливаются.
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