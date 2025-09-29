На трассе Астана – Караганда найден тайник с оружием, ввезённым из-за рубежа
Сегодня, 11:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:13Сегодня, 11:13
131Фото: pixabay.com
Прокуратура Аршалынского района при координации областной прокуратуры изъяла оружие и боеприпасы различного калибра, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в ведомстве, информацию о тайнике удалось получить в ходе конфиденциальной беседы с осужденным, отбывающим наказание. Проверка данных привела к обнаружению схрона на автодороге Астана – Караганда, вблизи поселка Шоптыколь.
Изъятое оружие и боеприпасы, по предварительным данным, были доставлены в Казахстан из-за рубежа и не состоят на вооружении в стране.
По факту возбуждено досудебное расследование по ч.3 ст.287 УК РК (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов).
Самое читаемое
- История атомщика, который готовил почву для первой АЭС Казахстана
- Юный казахстанец Иван Пономарев выиграл второй титул ITF Juniors
- Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Турции: погибли три человека
- Семей почувствовал землетрясение силой 2 балла
- Первый снег и штормовой ветер: синоптики предупредили 13 областей Казахстана