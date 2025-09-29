Прокуратура Аршалынского района при координации областной прокуратуры изъяла оружие и боеприпасы различного калибра, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, информацию о тайнике удалось получить в ходе конфиденциальной беседы с осужденным, отбывающим наказание. Проверка данных привела к обнаружению схрона на автодороге Астана – Караганда, вблизи поселка Шоптыколь.

Изъятое оружие и боеприпасы, по предварительным данным, были доставлены в Казахстан из-за рубежа и не состоят на вооружении в стране.

По факту возбуждено досудебное расследование по ч.3 ст.287 УК РК (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов).