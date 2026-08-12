На трассе «Астана – Караганды – Алматы» с 12 августа ограничат движение

В Алматинской области на участке республиканской автодороги KAZ-01 «Астана – Караганды – Алматы» временно ограничат движение из-за проведения ремонтных работ.

Как сообщили в АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», ограничения будут действовать с 12 по 20 августа 2026 года на участке с 1121-го по 1186-й километр.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности и создания условий для качественного проведения дорожных работ.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений, соблюдать требования дорожных знаков и правила безопасности при проезде ремонтируемого участка.