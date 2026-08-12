На трассе «Астана – Караганды – Алматы» с 12 августа ограничат движение
На время ремонта движение автотранспорта организуют по объездному маршруту.
12 Августа 2026, 08:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
12 Августа 2026, 08:5412 Августа 2026, 08:54
239Фото: Pixabay.com
В Алматинской области на участке республиканской автодороги KAZ-01 «Астана – Караганды – Алматы» временно ограничат движение из-за проведения ремонтных работ.
Как сообщили в АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», ограничения будут действовать с 12 по 20 августа 2026 года на участке с 1121-го по 1186-й километр.
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности и создания условий для качественного проведения дорожных работ.
Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений, соблюдать требования дорожных знаков и правила безопасности при проезде ремонтируемого участка.
Самое читаемое
- После 11 лет учебы на «отлично» выпускницу из Мангистау не включили в список «Алтын белгі»
- Присяжные оправдали многодетную мать по делу об убийстве мужа
- Гибель шести рабочих: троих подозреваемых задержали в Павлодарской области
- Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану на 12 августа
- Кремль поручил регионам найти 409 тысяч контрактников - СМИ