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  • На трассе «Астана – Караганды – Алматы» с 12 августа ограничат движение

На трассе «Астана – Караганды – Алматы» с 12 августа ограничат движение

На время ремонта движение автотранспорта организуют по объездному маршруту.

12 Августа 2026, 08:54
АВТОР
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Pixabay.com 12 Августа 2026, 08:54
12 Августа 2026, 08:54
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Фото: Pixabay.com

В Алматинской области на участке республиканской автодороги KAZ-01 «Астана – Караганды – Алматы» временно ограничат движение из-за проведения ремонтных работ.

Как сообщили в АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», ограничения будут действовать с 12 по 20 августа 2026 года на участке с 1121-го по 1186-й километр.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности и создания условий для качественного проведения дорожных работ.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений, соблюдать требования дорожных знаков и правила безопасности при проезде ремонтируемого участка.

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