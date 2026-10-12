На трассе «Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ» обновляют дорожное покрытие

В Северо-Казахстанской области продолжается средний ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения KAZ02 «Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – граница РФ (пункт пропуска Жана Жол)» на отрезке км 341–473.

В рамках проекта уже выполнен значительный объём работ. Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия проведено на протяжении 68,7 км, на таком же участке устроен выравнивающий слой.

Кроме того, верхний слой дорожного покрытия из щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси уложен на протяжении 64 км. Ещё на 60 км укреплены обочины.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются в соответствии с утверждённым графиком.

Обновление дорожного покрытия позволит улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики трассы, продлить срок её службы и повысить безопасность дорожного движения.