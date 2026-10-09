На трассе «Аягоз – Таскескен» усилили контроль за большегрузами

На автомобильной дороге «Аягоз – Таскескен» усилен весогабаритный контроль после выявления дефектов дорожного покрытия. АО «НК «ҚазАвтоЖол» совместно с уполномоченными органами приняло дополнительные меры для предотвращения дальнейшего повреждения трассы.

Одним из факторов разрушения дорожного покрытия может быть движение большегрузного транспорта с превышением допустимых весовых параметров.

С 1 октября на данном направлении работают четыре экипажа Инспекции транспортного контроля. Они проверяют грузоперевозчиков на предмет соблюдения установленных весогабаритных требований.

При этом реконструированные участки дороги находятся на двухлетнем гарантийном обслуживании. Все дефекты, выявленные в течение этого срока, подрядная организация обязана устранить за собственный счет.

В «ҚазАвтоЖол» призвали перевозчиков соблюдать установленные нормы нагрузки на дорожное покрытие. Усиленный контроль будет продолжен для предотвращения преждевременного износа трассы и обеспечения безопасности дорожного движения.