На трассе "Кандыагаш – Иргиз" реконструируют мост, поврежденный паводком
На 92-м километре автодороги республиканского значения А–26 "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз" ведутся работы по реконструкции аварийного моста, пострадавшего во время весеннего паводка, передает BAQ.KZ.
Тогда дорожные службы оперативно восстановили движение, однако экспертиза показала, что путепровод нуждается в капитальном ремонте. Работы начались в июне 2025 года.
В настоящее время: проводится демонтаж старой конструкции, на производственной базе запущен бетонный узел, две буровые установки в две смены ведут забивку свай.
Для реконструкции подготовлены все необходимые материалы — щебень, арматура, цемент, железобетонные изделия и песок.
На объекте задействованы 22 единицы техники и 45 рабочих, их количество планируется увеличить.
Кроме того, подрядчики уже начали подготовку к следующему паводковому периоду, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта и предотвратить повторное повреждение объекта.
