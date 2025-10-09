В Акмолинской области на трассе республиканского значения "Кокшетау – Атбасар" внедрены меры по повышению безопасности дорожного движения, передает BAQ.KZ со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

На самых аварийно-опасных отрезках дороги — 52–54, 65 и 76 километрах — нанесена специальная каркасная разметка, охватывающая 6 километров.

Эти участки отличаются сложной геометрией: резкие повороты и виражи, где в условиях плохой видимости особенно высок риск ДТП. Новая разметка обладает усиленными светоотражающими свойствами и помогает водителям лучше ориентироваться в темноте и в непогоду, удерживать нужную траекторию движения и своевременно реагировать на изменение направления дороги.

Проект реализован в рамках комплексной программы по повышению безопасности на республиканских трассах, которую системно внедряет АО "НК "ҚазАвтоЖол". Помимо новой разметки, на дорогах по всей стране устанавливаются барьерные ограждения, освещение, а также интеллектуальные системы оповещения.

Национальная компания призывает водителей соблюдать скоростной режим, быть особенно осторожными на участках с ограниченной видимостью и помнить об увеличенных рисках в осенне-зимний период.