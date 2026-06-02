На трассе Отар – Узынагаш укрепляют дорожное покрытие

На участке республиканской автодороги Отар – Узынагаш в Жамбылской области проводятся профилактические работы, направленные на сохранение устойчивости цементобетонного покрытия и обеспечение безопасного движения транспорта.

Как сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол», 2 июня в ходе планового мониторинга специалисты выявили на 160-м километре трассы участок, требующий дополнительных профилактических мероприятий. Для предотвращения возможных деформаций покрытия и поддержания его эксплуатационных характеристик дорожные службы оперативно приступили к работам.

В настоящее время сотрудники ДЭУ-34 Жамбылского областного филиала ТОО «КАЖсервис» выполняют устройство дополнительных температурно-деформационных швов. Такие конструкции помогают снизить нагрузку на дорожное полотно в период высоких температур и способствуют увеличению срока службы цементобетонного покрытия.

На месте проведения работ установлены необходимые дорожные знаки и организованы меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

В «ҚазАвтоЖол» призвали водителей соблюдать требования временных дорожных знаков, придерживаться установленного скоростного режима и проявлять повышенное внимание при проезде ремонтируемого участка.