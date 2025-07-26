26 июля на трассе Павлодар - Семей, в 20 километрах от села Аккулы водитель Toyota Corolla не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет, погиб один человек, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, в результате аварии один из пассажиров погиб на месте. Еще двое человек получили травмы различной степени тяжести. Автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку.

"По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят следственные действия, чтобы установить точные причины и обстоятельства аварии", - заявили в полиции.

Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением и особенностями дороги, и контролировать техническое состояние транспортного средства.