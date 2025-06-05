В Туркестанской области на 653-м километре автодороги "Тараз–Шымкент" произошло ДТП с участием крупногабаритного грузовика, который передвигался без соответствующего разрешения. Тяжелая техника съехала с проезжей части, что привело к частичной блокировке трассы, передает BAQ.KZ.

Для устранения последствий происшествия и возвращения транспорта на дорогу задействованы четыре автокрана грузоподъемностью 200, 100 и 50 тонн. Ведутся восстановительные работы.

Движение грузового транспорта на данном участке ограничено до 00:00 часов 6 июня 2025 года. Для остального транспорта движение организовано по одной полосе.

Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, на Машатском перевале у тяжеловоза отказала тормозная система. Водитель не справился с управлением, в результате чего грузовик перекрыл обе полосы движения и повредил 220 погонных метров колесоотбойного ограждения. Пострадавших нет.