На автомобильной дороге республиканского значения Усть-Каменогорск – Риддер завершен один из ключевых этапов среднего ремонта. На всем участке протяженностью 105 километров уложен первый слой асфальтобетонного покрытия, сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол», передает BAQ.KZ.

Благодаря завершению этого этапа автомобилисты уже могут беспрепятственно проехать от Усть-Каменогорска до Риддера по новому дорожному покрытию.

По словам заместителя директора Восточно-Казахстанского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Алмаса Касенова, завершение укладки первого слоя стало важной вехой в реализации проекта.

«На сегодняшний день первый слой асфальтобетона уложен на всем протяжении ремонтируемого участка. Это позволило обеспечить комфортный и непрерывный проезд от Усть-Каменогорска до Риддера уже по новому покрытию. Для жителей региона и гостей области это важный этап реализации проекта», – отметил он.

В ходе ремонта дорожники также устранили пучинистые участки, включая один из самых проблемных отрезков трассы в районе Зимовья, который на протяжении многих лет вызывал жалобы водителей.

«Особое внимание было уделено наиболее сложным участкам дороги. В районе Зимовья устранены дефекты, которые на протяжении многих лет создавали неудобства для автомобилистов. Это позволит значительно повысить надежность и безопасность дорожного покрытия», – подчеркнул Алмас Касенов.

Сейчас подрядные организации приступили к укладке второго, верхнего слоя асфальтобетона. Одновременно продолжаются работы по подготовке к завершающему этапу ремонта.

До окончания проекта предстоит установить водопропускные трубы, укрепить обочины, нанести дорожную разметку, смонтировать дорожные знаки и завершить обустройство трассы.