Столкновение с грузовиком унесло три жизни на трассе в ВКО
По факту аварии начато досудебное расследование.
В Восточно-Казахстанской области на 877-м километре автодороги республиканского значения "Омск–Майкапшагай" в Тарбагатайском районе 24 ноября столкнулись Chevrolet Onix и грузовик Howo, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В Департаменте полиции ВКО сообщили, что водитель и двое пассажиров легковушки скончались на месте.
"В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Chevrolet Onix от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались. Третий пассажир госпитализирован в медицинское учреждение", – отметили в ведомстве.
По факту аварии начато досудебное расследование. В полиции призвали водителей быть внимательными.
"Призываем соблюдать правила дорожной безопасности, выбирать безопасный скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге", – заявили в ДП ВКО.
