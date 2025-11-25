В Восточно-Казахстанской области на 877-м километре автодороги республиканского значения "Омск–Майкапшагай" в Тарбагатайском районе 24 ноября столкнулись Chevrolet Onix и грузовик Howo, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В Департаменте полиции ВКО сообщили, что водитель и двое пассажиров легковушки скончались на месте.

"В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Chevrolet Onix от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались. Третий пассажир госпитализирован в медицинское учреждение", – отметили в ведомстве.

По факту аварии начато досудебное расследование. В полиции призвали водителей быть внимательными.