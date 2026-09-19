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На трассе в ВКО столкнулись три автомобиля: один человек погиб

Один пассажир погиб на месте, остальные пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения

19 Сентября 2026, 17:15
АВТОР
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На трассе в ВКО столкнулись три автомобиля: один человек погиб 19 Сентября 2026, 17:15
19 Сентября 2026, 17:15
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Фото: На трассе в ВКО столкнулись три автомобиля: один человек погиб

Смертельное ДТП произошло вечером 18 сентября на трассе Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи. Авария случилась около 18:30 на 48-м километре дороги.

Столкнулись легковые автомобили Toyota, Chevrolet и Subaru. Один из пассажиров Toyota погиб на месте.«Произошло ДТП с участием автомобилей Toyota, Chevrolet и Subaru. В результате один из пассажиров Toyota скончался на месте происшествия. Остальные пострадавшие доставлены в медицинские учреждения», — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Других подробностей о состоянии пострадавших и обстоятельствах аварии пока не сообщается.

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