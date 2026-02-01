На трассе ВКО загорелось авто
Патрульные полицейские помогли потушить загоревшийся автомобиль.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На 57-м км автодороги Усть-Каменогорск – Алтай, по направлению в город Алтай, произошло возгорание легкового автомобиля Audi 80, передает BAQ.KZ.
По предварительной информации, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки транспортного средства, что привело к внезапному возгоранию.
Мимо места происшествия проезжал экипаж ПА-418 батальона патрульной полиции ДП ВКО в составе старшего лейтенанта полиции Алмаса Казымбаева и лейтенанта полиции Ермека Зарылканова. Полицейские незамедлительно остановились и оперативно приступили к оказанию помощи, приняв меры по тушению пожара.
Благодаря их быстрым и грамотным действиям возгорание удалось своевременно локализовать и не допустить распространения огня, что позволило избежать более серьезных последствий.
Полиция призывает водителей внимательно следить за техническим состоянием своих автомобилей, своевременно устранять неисправности и строго соблюдать требования пожарной безопасности.
Самое читаемое
- В дендропарке Шымкента найдено тело
- Жителя Мангистау оштрафовали за использование поддельного диплома
- Деловые костюмы и рынок: молодежь Актау станцевала тренд Мота между прилавками
- В Алматы установят декоративную подсветку более чем на 500 зданиях
- Судья от Казахстана в центре скандала на Олимпиаде: союз фигурного катания сделал заявление