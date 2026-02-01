На 57-м км автодороги Усть-Каменогорск – Алтай, по направлению в город Алтай, произошло возгорание легкового автомобиля Audi 80, передает BAQ.KZ.

По предварительной информации, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки транспортного средства, что привело к внезапному возгоранию.

Мимо места происшествия проезжал экипаж ПА-418 батальона патрульной полиции ДП ВКО в составе старшего лейтенанта полиции Алмаса Казымбаева и лейтенанта полиции Ермека Зарылканова. Полицейские незамедлительно остановились и оперативно приступили к оказанию помощи, приняв меры по тушению пожара.

Благодаря их быстрым и грамотным действиям возгорание удалось своевременно локализовать и не допустить распространения огня, что позволило избежать более серьезных последствий.

Полиция призывает водителей внимательно следить за техническим состоянием своих автомобилей, своевременно устранять неисправности и строго соблюдать требования пожарной безопасности.