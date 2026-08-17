В Восточно-Казахстанской области завершается масштабный ремонт трассы Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница России. После окончания работ будет фактически обновлена вся дорога протяженностью 121 км.

Ремонт начался в 2025 году. Тогда дорожники привели в порядок первые 30 км. В 2026 году работы продолжились на оставшемся 91 км трассы.

Часть участков уже готова

Чтобы ускорить ремонт, дорогу разделили на несколько участков. На части из них строительно-монтажные работы уже завершены, еще на двух уложен новый асфальт и сейчас укрепляются обочины. Завершить эти работы планируют до конца августа.

На оставшихся участках продолжается укладка асфальтобетона. Изначально работы были рассчитаны на два года, однако подрядчик рассчитывает выполнить основной объем до конца 2026 года.

Таким образом, по итогам текущего строительного сезона новое покрытие должно появиться практически на всей дороге от Усть-Каменогорска через Шемонаиху до государственной границы.

На дорогу дадут гарантию пять лет

При ремонте используется технология холодного ресайклирования: старое дорожное покрытие перерабатывают непосредственно на месте и используют в качестве укрепленного основания. Сверху укладывают два новых слоя асфальтобетона.

Также проект предусматривает укрепление обочин, установку четырех водопропускных труб и нанесение новой разметки.

После официального ввода отремонтированных участков будет действовать пятилетняя гарантия. Дефекты, возникшие по вине подрядчика в этот период, он должен будет устранять за свой счет.