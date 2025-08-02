На треть увеличился импорт сжиженного газа Европой
Импорт Европой СПГ может сохранить рекордные темпы по итогам всего 2025 года.
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Показатели закупок сжиженного природного газа в Европе за год выросли более чем на треть, несмотря на то, что Европа в июле сбавила рекордные темпы импорта, передает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), по итогам июня потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 11,3 млрд куб. м, оказавшись на 8% ниже, чем в июне, и на 37% больше к июлю 2024 года.
"Всего по итогам января - июля поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остались на рекордном уровне и превысили 83 млрд куб. м - на 23% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - пишет ТАСС.
Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что импорт СПГ Европой в I полугодии достиг исторического максимума и может сохранить рекордные темпы по итогам всего 2025 года.
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