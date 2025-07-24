Бригада скорой помощи из Ескельдинского района спасла семерых человек из горящего частного дома. За проявленное мужество фельдшеры Габит Ергаж и Дамира Рахимова, а также водитель Мурат Сатеков были награждены благодарственными письмами и ценными подарками от имени акима области, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе акимата, награды от имени главы региона Бейбита Исабаева вручил заместитель акима Марлен Кольбаев. Он подчеркнул, что благодаря оперативности и решимости медиков удалось предотвратить трагедию.

"Благодаря Вашему мужеству получилось вывести семерых человек из дома, где произошел пожар. Вы оперативно предотвратили несчастье и спасли целую семью. Это настоящий подвиг! Глава региона Бейбит Исабаев выразил вам свою искреннюю благодарность и поручил мне вручить вам заслуженные награды. Мы гордимся вами", - сказал Марлен Кольбаев, вручив сотрудникам скорой помощи благодарственные письма акима области и ценные подарки, а также отметив, что вопрос вознаграждения со стороны станции скорой и неотложной медицинской помощи также будет решен.

Фельдшер Габит Ергаж вкратце рассказал о случившемся. Отметим, что медработники восприняли это дело не как подвиг, а как моральный долг.

"По вызову мы поехали в село Жетысу, выполнив свою работу собирались вернуться на службу. Как вдруг справа от дороги к Текели увидели дым. Сначала его заметил водитель. Вернулись, решили посмотреть. Потому что мы знали, что там стоящий на отшибе дом. В той стороне у пожилого человека хроническая болезнь, и мы часто ездили туда по вызову. Действительно, в частном доме уже начинался пожар. Никто не реагировал на наши крики и стук в дверь. Несколько минут мы ходили вокруг дома, заглядывали в уже задымленные окна, стучали. Вдруг вышел заспанный мужчина. В первый момент он принял нас за хулиганов. Потом, когда понял, что случилось начал будить домочадцев. Мы ему помогли вывести всех из дому, найти документы. Из горящего дома вывели пять взрослых и двоих малышей, один из которых, судя по всему еще грудной ребенок. Людей спасти удалось, а вот дом, к сожалению, нет – к приезду пожарной бригады дом сгорел. Мы счастливы, что сумели спасти людей", - говорит фельдшер.

Фельдшер Габит Ергаж восемь лет работает в службе скорой помощи. А Дамира Рахимова совсем недавно окончила Талдыкорганский Высший медицинский колледж и только третий день проходила стажировку на станции скорой помощи по программе "Молодежная практика".

"Я рада, что рядом были такие опытные, смелые люди. Я многому научилась у них. Это был ценный опыт для меня", - отметила девушка.

А стаж работы Мурата Сатекова за рулем машины скорой помощи - 16 лет.

По словам директора областной станции скорой и неотложной медицинской помощи Савелия Пака, их водители усвоили навыки в Симуляционном центре при станции по оказанию первой медицинской помощи, подключению необходимых оборудований в санитарном автотранспорте. Поэтому водители при необходимости тоже могут оказать первую медицинскую помощь. У каждого имеется соотвествующий сертификат.

В завершение встречи заместитель акима области еще раз поблагодарил бригаду скорой помощи и пожелал успехов в дальнейшей работе.

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