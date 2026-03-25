На центральном мосту в Атырау двух человек ударило током во время дождя
Причиной инцидента мог стать оголённый провод или неисправность инфраструктуры.
Сегодня 2026, 11:17
Фото: Pixabay.com
В Атырау на центральном мосту произошёл инцидент, в результате которого молодой парень и девушка получили удар электрическим током. Происшествие случилось во время сильного дождя на глазах у прохожих, передает BAQ.KZ со ссылкой на портал Atyrau OIL.
По словам очевидцев, молодые люди переходили мост, держась за руки, когда внезапно оба одновременно получили удар током и упали на землю.
Предположительно, причиной инцидента мог стать оголённый провод или неисправность инфраструктуры, которая могла оказаться под напряжением из-за дождя.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. По предварительной информации, серьёзных травм им удалось избежать.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
