  • 8 Сентября, 16:45

На турнире по казакша курес в Ерейментау юноша впал в клиническую смерть

Соревнования были приостановлены.

Сегодня, 15:33
АВТОР
Иллюстративное фото / соцсети Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:33
197
Фото: Иллюстративное фото / соцсети

В Ерейментау на республиканских соревнованиях по казакша курес, посвящённых Перуашу Карим-улы, произошёл несчастный случай. При неудачном броске на ковре пострадал 15-летний юноша из Актобе, передает BAQ.KZ со ссылкой на паблик nayza_kokshe.

На месте соревнований, проходивших в ФОК, дежурил врач, который сразу оказал помощь и вызвал реаниматолога. При осмотре была зафиксирована клиническая смерть. Спортсмена срочно госпитализировали в Ерейментаускую районную больницу, где врачи провели непрямой массаж сердца, ввели адреналин и сделали дефибрилляцию, после чего восстановился сердечный ритм. Юноша был подключён к аппарату ИВЛ. На связи находились медики из Кокшетау и Астаны.

Предварительный диагноз – перелом костей шейного отдела позвоночника. После консультаций было принято решение транспортировать пострадавшего в столичную больницу № 2.

По информации организаторов, в этом году турнир проводится в десятый раз. На соревнования приехали более двухсот спортсменов из Казахстана, а также из России и Монголии. Турнир начался в субботу, а в воскресенье утром произошёл несчастный случай, после чего соревнования были прекращены, а участников отправили домой. Сегодня отправляют последних спортсменов.

 
 
 
 
 
Публикация от Nayza Kokshe (@nayza_kokshe)

