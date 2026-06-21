На тушение сбросили 39 тонн воды: в ВКО горел лес

Лесной пожар, возникший на территории «Асу-Булакского лесного хозяйства» в урочище Аюда Уланского района Восточно-Казахстанской области, локализован. По предварительным данным, огнем было охвачено около 13 гектаров.

К ликвидации возгорания были привлечены силы и средства Министерства экологии и природных ресурсов РК, подразделений ДЧС, десантников «Казавиалесоохраны», а также два вертолета АО «Казавиаспас» МЧС Казахстана.

Тушение пожара велось как наземными группами, так и с воздуха. Авиация МЧС выполнила 13 сбросов воды общим объемом 39 тонн.

Благодаря оперативно принятым мерам основные очаги возгорания удалось локализовать и не допустить дальнейшего распространения огня на значительную территорию.

Ранее сообщалось о крупном лесном пожаре, вспыхнувшем на территории лесного хозяйства в Восточно-Казахстанской области.





