  •  На участках для референдума не допущено грубых нарушений общественного порядка — полиция

 На участках для референдума не допущено грубых нарушений общественного порядка — полиция

Сегодня сотрудники полиции по всей стране обеспечивали безопасность проведения республиканского референдума.

Сегодня 2026, 22:35
Polisia.kz Сегодня 2026, 22:35
Сегодня 2026, 22:35
90
Фото: Polisia.kz

После завершения голосования МВД РК продолжит обеспечивать общественный порядок. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев в ходе брифинга на площадке СЦК в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026», передает BAQ.KZ.

По его словам, были созданы все условия для безопасной работы комиссий и наблюдателей, а также для того, чтобы граждане могли свободно сделать свой выбор.

— Ни на одном из более чем 10 тысяч избирательных участков страны не было допущено грубых нарушений общественного порядка. В настоящее время на участках проходит подсчет голосов. Обстановка стабильная и находится под полным контролем полиции. После завершения подсчета голосов сотрудники полиции обеспечат безопасное сопровождение избирательной документации в соответствующие региональные комиссии референдума, – сказал спикер.

