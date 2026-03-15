На участках для референдума не допущено грубых нарушений общественного порядка — полиция
Сегодня сотрудники полиции по всей стране обеспечивали безопасность проведения республиканского референдума.
Сегодня 2026, 22:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 22:35Сегодня 2026, 22:35
90Фото: Polisia.kz
После завершения голосования МВД РК продолжит обеспечивать общественный порядок. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев в ходе брифинга на площадке СЦК в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026», передает BAQ.KZ.
По его словам, были созданы все условия для безопасной работы комиссий и наблюдателей, а также для того, чтобы граждане могли свободно сделать свой выбор.
— Ни на одном из более чем 10 тысяч избирательных участков страны не было допущено грубых нарушений общественного порядка. В настоящее время на участках проходит подсчет голосов. Обстановка стабильная и находится под полным контролем полиции. После завершения подсчета голосов сотрудники полиции обеспечат безопасное сопровождение избирательной документации в соответствующие региональные комиссии референдума, – сказал спикер.
Самое читаемое
- В Казахстане отмечают Көрісу күні — день встреч и примирения
- Отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атакам
- 11 тысяч детей родились в Казахстане благодаря программе «Аңсаған сәби»
- Казахстанский гимнаст стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Турции
- Иран назвал страны, для которых закрыт Ормузский пролив