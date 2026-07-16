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На участке Бейнеу – Мангистау произошло сползание земляного полотна

16 Июля 2026, 15:00
АВТОР
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Baq.kz 16 Июля 2026, 15:00
16 Июля 2026, 15:00
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Фото: Baq.kz

На участке Бейнеу – Мангистау зафиксировано сползание откоса земляного полотна. Инцидент произошел утром 16 июля на перегоне Сайотес – разъезд № 9, сообщили в АО «НК «Қазақстан темір жолы», передает BAQ.KZ.

Сползание было обнаружено работниками Мангистауской дистанции пути в 08:04.

Для обеспечения безопасности движение поездов временно организовано по одному – нечетному – пути.

По данным КТЖ, пострадавших нет.

Причиной могли стать сильные дожди

По предварительной информации, причиной происшествия стали обильные осадки. За последнюю неделю в районе выпала месячная норма дождей.

На место направлены комиссия и специализированные службы. В настоящее время специалисты обследуют участок и принимают меры для восстановления движения в штатном режиме.

В КТЖ отметили, что ситуация находится на контроле компании.

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