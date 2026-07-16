На участке Бейнеу – Мангистау произошло сползание земляного полотна
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На участке Бейнеу – Мангистау зафиксировано сползание откоса земляного полотна. Инцидент произошел утром 16 июля на перегоне Сайотес – разъезд № 9, сообщили в АО «НК «Қазақстан темір жолы», передает BAQ.KZ.
Сползание было обнаружено работниками Мангистауской дистанции пути в 08:04.
Для обеспечения безопасности движение поездов временно организовано по одному – нечетному – пути.
По данным КТЖ, пострадавших нет.
Причиной могли стать сильные дожди
По предварительной информации, причиной происшествия стали обильные осадки. За последнюю неделю в районе выпала месячная норма дождей.
На место направлены комиссия и специализированные службы. В настоящее время специалисты обследуют участок и принимают меры для восстановления движения в штатном режиме.
В КТЖ отметили, что ситуация находится на контроле компании.
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