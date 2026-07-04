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На участке объездной дороги вокруг Астаны временно ограничат движение

Ограничения будут действовать с 3 по 9 июля на участке автодороги «Обход города Астана» в связи с проведением ремонтных работ.

Сегодня 2026, 08:09
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 08:09
Сегодня 2026, 08:09
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Фото: Pixabay.com

На участке автодороги «Обход города Астана» с 8-го по 22-й километр временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили дорожные службы.

По информации ведомства, ограничения будут действовать с 3 по 9 июля 2026 года. В этот период на указанном участке запланировано проведение среднего ремонта дорожного покрытия.

Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать временные изменения в организации дорожного движения и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

В дорожных службах также принесли извинения участникам движения за возможные временные неудобства, связанные с проведением ремонтных работ.

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