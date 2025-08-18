На участке автодороги Астана–Караганды–Алматы в районе Осакаровки введено временное ограничение скорости, передает BAQ.KZ.

На 1128 километре трассы, в направлении Караганды, проезжая часть сузилась. В связи с этим скорость движения снижена с привычных 140 км/ч до 20 км/ч. Аналогичное ограничение действует и вблизи поселка Акшатау со стороны Караганды.

Для регулирования движения установлены специальные технические средства, а в зоне ограничений дежурят сотрудники патрульной полиции. Они проводят профилактические беседы с водителями и пассажирами о необходимости соблюдения ПДД и важности отдыха в пути.

Пост полиции на участке работает круглосуточно, в две смены. Основная цель введённых мер — снижение аварийности, предотвращение ДТП и обеспечение безопасности участников дорожного движения.