На участке трассы Самара – Шымкент в Актюбинской области ограничили движение
Ограничения введены с 17:00 27 июня в связи с проведением реконструкции трассы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актюбинской области временно ограничено движение транспорта на одном из участков республиканской автодороги KAZ06 «Граница Российской Федерации (на Самару) – Шымкент».
Как сообщили дорожные службы, ограничения введены с 17:00 27 июня в связи с проведением реконструкции трассы.
Речь идет об участке с 763-го по 773-й километр автодороги («Актобе – Карабутак – Улгайсын»). Для движения закрыта правая проезжая часть в направлении города Хромтау.
На время проведения работ движение организовано по встречной проезжей части. Для автомобилей открыто по одной полосе в каждом направлении.
Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании поездок, соблюдать требования дорожных знаков, снижать скорость и быть предельно внимательными в зоне проведения дорожных работ.
Самое читаемое
- Арбузный фасад оказался прикрытием для крупной наркофермы в Шымкенте
- Когда в Алматы уменьшатся пробки: акимат раскрыл план
- Пекло сменится ливнями: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану
- После дела Пака в Казахстане потребовали ужесточить наказание для пьяных водителей
- Казахстан ищет замену авиатопливу из России