На участке трассы Самара – Шымкент в Актюбинской области ограничили движение

В Актюбинской области временно ограничено движение транспорта на одном из участков республиканской автодороги KAZ06 «Граница Российской Федерации (на Самару) – Шымкент».

Как сообщили дорожные службы, ограничения введены с 17:00 27 июня в связи с проведением реконструкции трассы.

Речь идет об участке с 763-го по 773-й километр автодороги («Актобе – Карабутак – Улгайсын»). Для движения закрыта правая проезжая часть в направлении города Хромтау.

На время проведения работ движение организовано по встречной проезжей части. Для автомобилей открыто по одной полосе в каждом направлении.

Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании поездок, соблюдать требования дорожных знаков, снижать скорость и быть предельно внимательными в зоне проведения дорожных работ.