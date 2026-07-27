На угольном разрезе в Павлодарской области погиб горный мастер

В Павлодарской области проводится расследование гибели рабочего на угольном разрезе АО «Майкубен Вест». Трагедия произошла во время проведения буровзрывных работ, передает BAQ.KZ.

Рабочий получил смертельные травмы

По информации департамента государственной инспекции труда по Павлодарской области, несчастный случай произошел 24 июля на территории предприятия в Баянаульском районе.

По предварительным данным, горный мастер 1984 года рождения получил тяжелые травмы во время буровзрывных работ. Несмотря на полученные повреждения, спасти мужчину не удалось.

«Несчастный случай зарегистрирован 24 июля 2026 года на территории АО "Майкубен Вест" в Баянаульском районе. По предварительным данным, при проведении буровзрывных работ горный мастер 1984 года рождения получил тяжелые травмы, в результате чего скончался», – сообщил заместитель руководителя департамента государственной инспекции труда по Павлодарской области Абылай Сабыров информационному агентству kazinform.

Причины трагедии устанавливаются

В настоящее время специалисты государственной инспекции труда проводят расследование. Им предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.

По итогам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности на производстве.