В Казахстанской федерации тенниса прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ, о заявлениях Юлии Путинцевой об угрозах со стороны зрителя во время Уимблдона, передает BAQ.KZ.

Сообщалось, что во время матча первого круга Уимблдона против американки Аманды Анисимовой Путинцева обратилась к судье с просьбой удалить одного из зрителей, отметив, что ощущает угрозу с его стороны.

В Казахстанской федерации сообщили, что информация о ноже в руках зрителя не соответствует действительности.

"Действительно, был неприятный инцидент во время игры нашей Юлии с американкой Амандой Анисимовой. Один из зрителей пренебрег общепринятыми правилами поведения на теннисных аренах. Команда организаторов Уимблдона оперативно решила этот вопрос. Мы со своей стороны также оказали необходимую поддержку. К сожалению, подобные ситуации изредка, но случаются", - сообщили в Федерации.

Напомним, что этот матч завершился поражением Путинцевой со счетом 0:6, 0:6 за 44 минуты.

Юлия Путинцева занимает 33-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету три титула в одиночном разряде.