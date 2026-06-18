С 20 июня на улице Саина в Алматы начнет работать выделенная полоса для общественного транспорта. Новый участок организуют в пилотном режиме на отрезке от проспекта Рыскулова до улицы Мустафина.

Как сообщили в управлении городской мобильности, подготовительные работы уже начались. Дорожные службы наносят специальную желтую разметку и устанавливают соответствующие дорожные знаки. Завершить все работы планируется до 19 июня.

По данным городских властей, выделенная полоса должна помочь сделать движение автобусов более быстрым и предсказуемым на одном из наиболее загруженных транспортных коридоров Алматы.

Пока в тестовом режиме

Новая схема движения будет действовать в пилотном формате. Это позволит оценить эффективность изменений и при необходимости скорректировать организацию движения.

Водителей просят заранее учитывать нововведения при планировании маршрутов и внимательно следить за дорожными знаками и разметкой.

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