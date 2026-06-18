На улице Саина в Алматы запускают выделенную полосу для автобусов
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С 20 июня на улице Саина в Алматы начнет работать выделенная полоса для общественного транспорта. Новый участок организуют в пилотном режиме на отрезке от проспекта Рыскулова до улицы Мустафина.
Как сообщили в управлении городской мобильности, подготовительные работы уже начались. Дорожные службы наносят специальную желтую разметку и устанавливают соответствующие дорожные знаки. Завершить все работы планируется до 19 июня.
По данным городских властей, выделенная полоса должна помочь сделать движение автобусов более быстрым и предсказуемым на одном из наиболее загруженных транспортных коридоров Алматы.
Пока в тестовом режиме
Новая схема движения будет действовать в пилотном формате. Это позволит оценить эффективность изменений и при необходимости скорректировать организацию движения.
Водителей просят заранее учитывать нововведения при планировании маршрутов и внимательно следить за дорожными знаками и разметкой.
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