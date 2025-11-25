Для улучшения системы обращения с отходами предусмотрено 185 млрд тенге, сообщил на заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

Глава Кабмина подчеркнул, что накопление отходов – одна из самых актуальных экологических проблем в мире, и глава государства всегда отмечает необходимость принятия мер по улучшению экологической ситуации в стране. Для этого требуется полная переработка всех видов отходов. В Казахстане она составляет порядка 25% от общего объема бытовых отходов.

"Для решения данных вопросов в Астане, Алматы и Шымкенте реализуются проекты энергетической утилизации отходов. Уже определены инвесторы, с ними заключены необходимые соглашения. В последующем данный опыт будет тиражироваться и в другие регионы. Для улучшения системы обращения с отходами предусмотрено 185 млрд тенге, предоставляемых по механизму льготного финансирования", - сказал Бектенов.

По его словам, из одобренных 60 проектов уже профинансировано 22.

Премьер-Министр поручил Министерству экологии совместно с госорганами и акиматами обеспечить своевременную реализацию Концепции управления всеми видами отходов и плана действий, а также в 2026 году начать строительство заводов по энергетической утилизации отходов в Астане, Алматы и Шымкенте.

Кроме того, Министерству экологии и акиматам областей предписано направлять экологические платежи на создание и финансирование инфраструктуры сбора, переработки и утилизации отходов.