В Актюбинской области на крупнейших водохранилищах региона обеспечена свободная емкость для безопасного приема и пропуска весенних паводков. Объекты работают в штатном режиме, ситуация находится на постоянном контроле, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

Актюбинский филиал РГП «Казводхоз» завершил комплекс мероприятий по подготовке Актюбинского, Каргалинского и Саздинского водохранилища к весеннему половодью. На сегодняшний день на трех крупнейших гидротехнических сооружениях области обеспечена свободная емкость для приема и пропуска паводковых вод.

В частности, свободная емкость Актюбинского водохранилища составляет 58% или 142 млн кубометров, Каргалинского — 69% или 192 млн кубометров, Саздинского — 61% или более 4,5 млн кубометров.

Ранее на всех трех объектах проведены многофакторные обследования, по итогам которых разработаны декларации безопасности. Кроме того, выполнена комплексная реконструкция Актюбинского и Саздинского водохранилищ — впервые с момента их ввода в эксплуатацию.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на гидроузлах действуют локальные системы оповещения, интегрированные с центральным пультом ДЧС региона. Обновлено программное обеспечение, приобретены дополнительные радиостанции.

По словам директора Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Рината Шауенова, филиал реализует комплекс превентивных мер по снижению паводковых рисков.