На водохранилищах Актюбинской области создан резерв для приема паводковых вод
В Актюбинской области на крупнейших водохранилищах региона обеспечена свободная емкость для безопасного приема и пропуска весенних паводков. Объекты работают в штатном режиме, ситуация находится на постоянном контроле, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
Актюбинский филиал РГП «Казводхоз» завершил комплекс мероприятий по подготовке Актюбинского, Каргалинского и Саздинского водохранилища к весеннему половодью. На сегодняшний день на трех крупнейших гидротехнических сооружениях области обеспечена свободная емкость для приема и пропуска паводковых вод.
В частности, свободная емкость Актюбинского водохранилища составляет 58% или 142 млн кубометров, Каргалинского — 69% или 192 млн кубометров, Саздинского — 61% или более 4,5 млн кубометров.
Ранее на всех трех объектах проведены многофакторные обследования, по итогам которых разработаны декларации безопасности. Кроме того, выполнена комплексная реконструкция Актюбинского и Саздинского водохранилищ — впервые с момента их ввода в эксплуатацию.
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на гидроузлах действуют локальные системы оповещения, интегрированные с центральным пультом ДЧС региона. Обновлено программное обеспечение, приобретены дополнительные радиостанции.
По словам директора Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Рината Шауенова, филиал реализует комплекс превентивных мер по снижению паводковых рисков.
– На стратегически важных объектах организовано круглосуточное дежурство, обеспечены режимные и охранные мероприятия. Подготовлены инертные материалы, имеются резервные дизельные генераторы с запасом горюче-смазочных материалов. Все водохранилища функционируют в штатном режиме, водохозяйственная обстановка находится на постоянном контроле, — отметил он.
