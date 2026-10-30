На водосберегающие технологии в сельском хозяйстве предусмотрено 214,6 млрд тенге

В целях реализации поручения Главы государства по стимулированию внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве в республиканском бюджете на 2026–2028 годы предусмотрено 214,6 млрд тенге. Это в четыре раза превышает объем финансирования предыдущего трехлетнего периода.

Кроме того, на субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельхозтоваропроизводителям выделено 13,5 млрд тенге.

Выделенные средства позволят расширить доступ аграриев к современным системам орошения, в том числе дождевальным и капельным, снизив их финансовую нагрузку при переходе на водосберегающие технологии.

Ранее Министерство водных ресурсов и ирригации увеличило размер возмещения затрат фермеров на приобретение и установку водосберегающих систем орошения с 50% до 80%. Также размер субсидий на поливную воду при использовании таких технологий повышен до 85%.

Благодаря принимаемым мерам площадь земель, на которых применяются водосберегающие технологии в Казахстане, достигла 702,3 тыс. га. Это позволило сэкономить порядка 1,1 млрд кубометров воды.

Одновременно ускорились темпы внедрения современных систем орошения. Если до 2024 года ежегодно такими технологиями оснащалось в среднем 30 тыс. га, то в 2024–2026 годах этот показатель превысил 150 тыс. га в год.

Кроме того, внесены изменения в правила субсидирования поливной воды. В частности, перечень субсидируемых водосберегающих технологий дополнен лазерным планировщиком.

«В Послании народу Казахстана Президент подчеркнул важность обеспечения эффективного использования воды в сельском хозяйстве, на которое приходится до 60% потребляемых водных ресурсов. Комплексные меры, реализуемые нашим министерством, направлены на выполнение данной задачи. К 2030 году общую площадь применения водосберегающих технологий планируется довести до 1,3 млн га. Ожидается, что это позволит ежегодно экономить до 2,2 млрд кубометров воды», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.