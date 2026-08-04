На вокзале Нурлы жол установят 20 промышленных вентиляторов для усиления системы охлаждения

После проверки температурного режима и работы системы кондиционирования специалисты осмотрели залы ожидания и технические помещения. По итогам инспекции принято решение дополнительно установить 20 промышленных вентиляторов с функцией увлажнения.

Кроме того, как рассказали в КТЖ, дежурным по вокзалу поручено в круглосуточном режиме контролировать температурный режим и оперативно реагировать на обращения пассажиров. Для обеспечения безопасности также организовано круглосуточное дежурство медицинских работников.

Как отметили в компании, в последние дни нагрузка на систему кондиционирования значительно увеличилась из-за аномальной жары. Дополнительное влияние оказал временный перевод 16 пассажирских поездов на вокзал Нурлы жол в связи с модернизацией вокзала Астана-1.

В результате пассажиропоток вырос на 23%, что привело к увеличению нагрузки на систему охлаждения.

В компании принесли пассажирам извинения за временные неудобства и поблагодарили их за понимание.