На вокзале Нурлы жол установят 20 промышленных вентиляторов для усиления системы охлаждения
На железнодорожном вокзале Нурлы жол в Астане усилят меры по охлаждению здания на фоне аномально жаркой погоды и возросшего пассажиропотока.
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После проверки температурного режима и работы системы кондиционирования специалисты осмотрели залы ожидания и технические помещения. По итогам инспекции принято решение дополнительно установить 20 промышленных вентиляторов с функцией увлажнения.
Кроме того, как рассказали в КТЖ, дежурным по вокзалу поручено в круглосуточном режиме контролировать температурный режим и оперативно реагировать на обращения пассажиров. Для обеспечения безопасности также организовано круглосуточное дежурство медицинских работников.
Как отметили в компании, в последние дни нагрузка на систему кондиционирования значительно увеличилась из-за аномальной жары. Дополнительное влияние оказал временный перевод 16 пассажирских поездов на вокзал Нурлы жол в связи с модернизацией вокзала Астана-1.
В результате пассажиропоток вырос на 23%, что привело к увеличению нагрузки на систему охлаждения.
В компании принесли пассажирам извинения за временные неудобства и поблагодарили их за понимание.
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