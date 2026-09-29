На волоске от трагедии: журналисты спасли двух молодых людей в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы сотрудники редакции Bes.Media заметили двух молодых людей с внешней стороны здания и помогли им вернуться в безопасное место.
Что произошло
Как сообщили в Департаменте полиции города, утром сотрудники редакции Bes.Media, придя на работу, заметили за окном десятого этажа двух молодых людей. Они находились с внешней стороны здания.
Ситуация была опасной, поскольку любое неосторожное движение могло привести к трагическим последствиям.
Как отреагировали журналисты
Артём Шляхов, Александр Жданов и Дамир Байманов сначала попытались убедить молодых людей вернуться в помещение.
Когда разговор не помог, сотрудники редакции удержали обоих и затащили их внутрь здания.
Кто оказал помощь
На место прибыли специалисты. Молодым людям оказали необходимую помощь и передали профильным медикам.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Что сообщили в полиции
Правоохранители выразили благодарность Артёму Шляхову, Александру Жданову и Дамиру Байманову за решительность, смелость и неравнодушие.
В ведомстве отметили, что сотрудники редакции не остались безучастными в критической ситуации.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Скважина на участке: минводы напомнило, что обязан делать владелец
- IT-экспорт достиг более $1 млрд: как изменился цифровой сектор Казахстана за год
- Больше 20 аварийных домов должны расселить в Астане до конца года
- В Астане появился новый зеленый маршрут с каскадным водопадом
- Лишили прав, но не руля: водителя остановили в Актау