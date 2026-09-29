На волоске от трагедии: журналисты спасли двух молодых людей в Алматы

В Алматы сотрудники редакции Bes.Media заметили двух молодых людей с внешней стороны здания и помогли им вернуться в безопасное место.

Что произошло

Как сообщили в Департаменте полиции города, утром сотрудники редакции Bes.Media, придя на работу, заметили за окном десятого этажа двух молодых людей. Они находились с внешней стороны здания.

Ситуация была опасной, поскольку любое неосторожное движение могло привести к трагическим последствиям.

Как отреагировали журналисты

Артём Шляхов, Александр Жданов и Дамир Байманов сначала попытались убедить молодых людей вернуться в помещение.

Когда разговор не помог, сотрудники редакции удержали обоих и затащили их внутрь здания.

Кто оказал помощь

На место прибыли специалисты. Молодым людям оказали необходимую помощь и передали профильным медикам.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Что сообщили в полиции

Правоохранители выразили благодарность Артёму Шляхову, Александру Жданову и Дамиру Байманову за решительность, смелость и неравнодушие.

В ведомстве отметили, что сотрудники редакции не остались безучастными в критической ситуации.