На востоке Бразилии в результате ДТП погибли 11 человек
Для опознания погибших потребуется проведение ДНК-экспертиз.
На востоке Бразилии в результате крупной дорожной аварии погибли 11 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на местные СМИ.
Трагедия произошла в муниципалитете Мукури на границе штатов Баия и Эспириту-Санту. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и пикап, после чего оба транспортных средства загорелись.
Изначально Федеральная дорожная полиция Бразилии сообщала о десяти погибших и одном тяжело раненом, доставленном в медицинское учреждение. Позднее стало известно, что пострадавший скончался в больнице, в результате чего число жертв возросло до 11.
В полиции отметили, что из-за сильного возгорания для опознания погибших потребуется проведение ДНК-экспертиз. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются профильными службами.
