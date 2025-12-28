На востоке Бразилии в результате крупной дорожной аварии погибли 11 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла в муниципалитете Мукури на границе штатов Баия и Эспириту-Санту. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и пикап, после чего оба транспортных средства загорелись.

Изначально Федеральная дорожная полиция Бразилии сообщала о десяти погибших и одном тяжело раненом, доставленном в медицинское учреждение. Позднее стало известно, что пострадавший скончался в больнице, в результате чего число жертв возросло до 11.

В полиции отметили, что из-за сильного возгорания для опознания погибших потребуется проведение ДНК-экспертиз. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются профильными службами.