В федеральной земле Саксония на востоке Германии военный вертолет бундесвера потерпел крушение во время тренировочного полета, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Обломки упали в реку Мульде вблизи города Гримма, сообщают местные власти. По предварительным данным, погибли как минимум два человека, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Первые обломки были обнаружены рядом с деревней Шмордиц благодаря очевидцам, занимавшимся водным спортом. Для расследования обстоятельств катастрофы в районе крушения введена запретная военная и бесполетная зона, работает около 50 спасателей и пожарных. Основной задачей сейчас является устранение крупной утечки керосина в труднодоступной части реки, где находятся обломки.

Министерство обороны Германии подтвердило, что вертолет принадлежал бундесверу и выполнял учебный полет. По данным службы воздушного движения, связь с воздушным судном была потеряна в интервале между 10:00 и 10:30 по местному времени. Точное число находившихся на борту пока неизвестно. Расследование продолжается.