На востоке Казахстана усилятся дожди, в горах выпадет снег
Сегодня, 11:49
С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранятся дожди, на западе и юге страны они будут сопровождаться грозами, передает BAQ.KZ.
По прогнозу синоптиков, 23 сентября осадки усилятся на востоке, а 23–24 сентября — на юго-востоке республики. В горных районах в ночные часы возможен переход дождя в снег.
По всей территории страны прогнозируется усиление ветра, местами туманы в ночные и утренние часы.
Температура воздуха на большей части Казахстана постепенно повысится и достигнет днём +20…+28 °C. На востоке страны ожидается от +10…+15 °C до +15…+25 °C.
