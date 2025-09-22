  • 22 Сентября, 17:19

На востоке Казахстана усилятся дожди, в горах выпадет снег

Сегодня, 11:49
АВТОР
168
Фото: pixabay.com

С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранятся дожди, на западе и юге страны они будут сопровождаться грозами, передает BAQ.KZ.

По прогнозу синоптиков, 23 сентября осадки усилятся на востоке, а 23–24 сентября — на юго-востоке республики. В горных районах в ночные часы возможен переход дождя в снег.

По всей территории страны прогнозируется усиление ветра, местами туманы в ночные и утренние часы.

Температура воздуха на большей части Казахстана постепенно повысится и достигнет днём +20…+28 °C. На востоке страны ожидается от +10…+15 °C до +15…+25 °C.

