На востоке Казахстана похолодает до –13 градусов
Сегодня, 11:48
Сегодня, 11:48
В ближайшие дни в большинстве регионов Казахстана установится ясная погода под влиянием северо-западного антициклона. Осадки в виде дождя и снега прогнозируются лишь на севере и востоке страны при прохождении атмосферных фронтов, передает BAQ.KZ.
По данным синоптиков, по республике ожидаются усиление ветра, местами туман, а на юге и юго-западе — пыльные бури.
Температурный фон будет колебаться: в северных и центральных областях ночью столбики термометров опустятся до 1–7 градусов мороза, днем воздух прогреется до +4…+16 °C. В восточных регионах ночные температуры снизятся до –5…–13 °C, днем прогнозируется +3…+11 °C. На остальной территории ожидается постепенное потепление.
