На возвращенные активы в Улытау строят 7 новых медучреждений
По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в области Улытау на социально ориентированные проекты выделено 880 млн тенге из Специального государственного фонда, передаёт BAQ.KZ.
Средства, полученные от возвращения незаконно выведенных активов, направлены на строительство 7 объектов первичной медико-санитарной помощи в Улытауском и Жанааркинском районах.
В частности, две новые врачебные амбулатории возводятся в селах Актубек и Кенгир, а пять медицинских пунктов строятся в Бетбулаке, Пионере, Коргасыне, Айнабулаке и Егинди. Сдача объектов в эксплуатацию планируется до конца текущего года.
Реализация этих проектов повысит доступность медицинской помощи для жителей сельских населённых пунктов и станет важным шагом в укреплении системы здравоохранения области Улытау в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".
