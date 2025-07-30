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На время концерта Джей Ло в Астане перекроют дороги и запустят шаттлы

В Астане изменится схема движения из-за концерта Jennifer Lopez.

Сегодня, 13:16
АВТОР
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Instagram Сегодня, 13:16
Сегодня, 13:16
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Фото: Instagram

1 августа в столице Казахстана ожидается яркое музыкальное событие — на сцене стадиона "Астана Арена" выступит легендарная американская певица Jennifer Lopez. Концерт пройдёт в рамках мирового тура Up All Night и соберёт тысячи поклонников, передает BAQ.KZ.

В связи с масштабом мероприятия и в целях обеспечения безопасности и комфорта зрителей, власти города временно ограничат движение автотранспорта в районе стадиона. Ограничения затронут улицы со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка".

Гостям концерта предлагают заранее продумать маршрут и воспользоваться организованными парковками: рядом с "Алау", МЛД "Барыс Арена", велотреком "Сарыарка", а также у Ботанического сада (со стороны улиц Бухар жырау, Орынбор, Керей и Жанибек хандар).

Чтобы облегчить путь к стадиону, будут запущены специальные шаттл-басы из пяти точек города:

  • Столичный цирк,

  • Мечеть "Хазрет Султан",

  • Спорткомплекс "QAZAQSTAN",

  • Центральный парк (со стороны проспекта Туран),

  • Мечеть "Бас Мешіт".

Шаттлы будут курсировать до начала концерта и после его окончания. Власти настоятельно рекомендуют зрителям использовать общественный транспорт, чтобы избежать пробок и трудностей с парковкой.

Jennifer Lopez готовит масштабное шоу, которое обещает стать одним из самых запоминающихся событий этого лета в Астане.

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