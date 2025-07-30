1 августа в столице Казахстана ожидается яркое музыкальное событие — на сцене стадиона "Астана Арена" выступит легендарная американская певица Jennifer Lopez. Концерт пройдёт в рамках мирового тура Up All Night и соберёт тысячи поклонников, передает BAQ.KZ.

В связи с масштабом мероприятия и в целях обеспечения безопасности и комфорта зрителей, власти города временно ограничат движение автотранспорта в районе стадиона. Ограничения затронут улицы со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка".

Гостям концерта предлагают заранее продумать маршрут и воспользоваться организованными парковками: рядом с "Алау", МЛД "Барыс Арена", велотреком "Сарыарка", а также у Ботанического сада (со стороны улиц Бухар жырау, Орынбор, Керей и Жанибек хандар).

Чтобы облегчить путь к стадиону, будут запущены специальные шаттл-басы из пяти точек города:

Столичный цирк,

Мечеть "Хазрет Султан",

Спорткомплекс "QAZAQSTAN",

Центральный парк (со стороны проспекта Туран),

Мечеть "Бас Мешіт".

Шаттлы будут курсировать до начала концерта и после его окончания. Власти настоятельно рекомендуют зрителям использовать общественный транспорт, чтобы избежать пробок и трудностей с парковкой.

Jennifer Lopez готовит масштабное шоу, которое обещает стать одним из самых запоминающихся событий этого лета в Астане.