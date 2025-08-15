В рамках рабочей поездки в Костанайскую область депутат Мажилиса Нурлан Ауесбаев принял участие в региональной конференции "Билік. Халық. Ынтымақ". Мероприятие было посвящено вопросам укрепления местного самоуправления, повышения качества государственных услуг и вовлечения граждан в процесс принятия решений, передает BAQ.kz.

Конференция объединила представителей местных органов власти, руководителей общественных объединений и активных жителей региона. Главная цель встречи – наладить открытый и результативный диалог между властью и обществом, а также выработать конкретные предложения по повышению эффективности работы местных органов.

Отдельное внимание участники уделили вопросам управления многоквартирными домами и работы ОСИ (объединений собственников имущества). И.о. председателя Ассоциации "Мой дом" Костанайской области Сайлау Асылбаев подчеркнул, что проблемы в этой сфере по-прежнему остаются острыми.

– Сегодня в Костанайской области более половины домов до сих пор не определились с формой управления. Это приводит к тому, что дворы остаются без благоустройства, ремонты затягиваются, а жильцы не понимают, куда уходят их деньги. ОСИ и простые жители нуждаются в грамотной консультации, контроле и поддержке. Мы готовы вместе с депутатами и местными органами власти наводить порядок. Если жильцы увидят результат, то и доверие к ОСИ и кондоминимумам вырастет, – поделился он.

Пресс-служба Мажилиса.

Кроме того, Нурлан Ауесбаев встретился с активистами Первичной партийной организации микрорайона "Аэропорт". На встрече обсудили стратегические задачи организации, планы на будущее и способы вовлечения жителей в общественные инициативы. Прозвучали предложения по улучшению инфраструктуры, социальной доступности и повышению качества жизни в микрорайоне.

– Социальная поддержка, инфраструктура, жильё, образование и здравоохранение – эти вопросы по-прежнему волнуют население. Ни один голос не останется без внимания. Все обращения будут учтены, а пути решения мы проработаем совместно с соответствующими структурами, – отметил депутат.

По итогам конференции и встреч в регионе были определены конкретные шаги: развитие общественного мониторинга деятельности местных органов власти, создание постоянных диалоговых площадок, поддержка инициатив на местах и наведение порядка в сфере управления многоквартирными домами.

Нурлан Ауесбаев подчеркнул, что все предложения, озвученные жителями и активистами, будут систематизированы и переданы в соответствующие государственные органы, а их исполнение – находиться на депутатском контроле.