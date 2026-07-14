На выборы депутатов Курултая выделили 34,3 млрд тенге

Правительство Казахстана выделило из своего резерва 34,3 млрд тенге на организацию и проведение выборов депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года. Средства направят на оплату работы избирательных комиссий, открытие новых участков, изготовление бюллетеней и материально-техническое обеспечение избирательного процесса. Об этом на брифинге сообщил член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Михаила Бортника, выборы финансируются за счет средств республиканского бюджета. Решением Правительства от 3 июля 2026 года на эти цели из резерва выделено 34,3 млрд тенге.

Он пояснил, что необходимость использования правительственного резерва связана с тем, что республиканский бюджет на 2026 год был утвержден еще в прошлом году, когда проведение выборов депутатов Курултая не планировалось.

"Бюджет предстоящих выборов сформирован на основании потребностей территориальных избирательных комиссий в соответствии с требованиями избирательного законодательства. В него включены все необходимые расходы для обеспечения законности, открытости и надлежащей организации избирательного процесса", – отметил Бортник.

Основная часть средств будет направлена на оплату труда более 70 тысяч членов избирательных комиссий, работающих на 10 674 избирательных участках по всей стране. На эти цели предусмотрено 8,5 млрд тенге.

Кроме того, финансирование предусматривает открытие 47 новых избирательных участков, изготовление бюллетеней, плакатов и другой полиграфической продукции, выпуск методических материалов и информационных стендов для избирателей.

Также в смету включены расходы на материально-техническое обеспечение избирательных комиссий, в том числе услуги связи, транспорт и другие организационные мероприятия.

Отдельное финансирование предусмотрено для организации голосования за рубежом.

"Из общей суммы бюджета 124,5 млн тенге выделено Министерству иностранных дел на организацию работы 30 избирательных участков за пределами Казахстана, включая доставку избирательных бюллетеней", – сообщил член ЦИК.

В ЦИК подчеркнули, что выделенные 34,3 млрд тенге полностью обеспечат проведение выборов депутатов Курултая, включая работу избирательных комиссий, открытие новых участков, изготовление бюллетеней, техническое оснащение и организацию голосования как в Казахстане, так и за его пределами.