На выборы в Курултай зарегистрировали 545 кандидатов на 145 мандатов

Завершилась регистрация партийных списков для участия в выборах депутатов Курултая. В списки семи политических партий включены 545 кандидатов, которые будут претендовать на 145 депутатских мандатов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщил секретарь ЦИК Шавхат Утемисов.

По его словам, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийные списки всех семи политических партий, участвующих в выборах.

По состоянию на 23 июля 2026 года в партийные списки включены 545 кандидатов, тогда как общее число депутатских мандатов составляет 145.

Кто вошел в партийные списки

Из общего числа кандидатов:

172 женщины;

373 мужчины;

19 человек с инвалидностью;

74 кандидата в возрасте до 35 лет.

Средний возраст кандидатов составляет 45,4 года.

Требования закона соблюдены

По информации ЦИК, все политические партии выполнили требования законодательства по представительству женщин, молодежи и людей с инвалидностью.

Совокупная доля представителей этих категорий в партийных списках составила 43,9%.

ЦИК напомнил о возможном исключении кандидатов

Шавхат Утемисов также разъяснил участникам избирательного процесса требования законодательства. Он отметил, что при наличии предусмотренных законом оснований Центральная избирательная комиссия вправе отменить решение о регистрации партийного списка либо исключить из него отдельных кандидатов.