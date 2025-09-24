  • 24 Сентября, 20:55

На выезде из Астаны ограничат движение

Участок трассы Астана – Караганда уйдёт на ремонт.

АВТОР
С 24 сентября по 2 октября на участке трассы Астана – Караганда — от проспекта Бауыржана Момышулы до улицы А-135 — будет частично перекрыто движение автотранспорта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

Причина временного ограничения — проведение текущего ремонта дорожного полотна. Водителей просят с пониманием отнестись к изменениям и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать пробок и задержек.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на месте будут установлены временные дорожные знаки и указатели, а также организована безопасная схема объезда.

