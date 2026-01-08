На выходных в Астане пройдет сельхозярмарка
72Фото: акимат Астаны
В Астане 10 и 11 января пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
На ярмарке можно будет приобрести продукцию местных фермеров и товаропроизводителей из разных регионов Казахстана, включая овощи и фрукты, мясную, мучную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, натуральные соки, джемы по выгодным ценам.
Мероприятие будет проходить с 10:00 до 19:00 по адресу шоссе Алаш, 35Б, торговый центр "Keryen Joly".
- К месту проведения ярмарки для удобства посетителей курсируют маршруты общественного транспорта № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317, - отметили в акимате.
