На ярмарке можно будет приобрести продукцию местных фермеров и товаропроизводителей из разных регионов Казахстана, включая овощи и фрукты, мясную, мучную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, натуральные соки, джемы по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 19:00 по адресу шоссе Алаш, 35Б, торговый центр "Keryen Joly".