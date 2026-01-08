  • 8 Января, 14:56

На выходных в Астане пройдет сельхозярмарка

Сегодня, 14:12
АВТОР
акимат Астаны
Сегодня, 14:12
72
Фото: акимат Астаны
В Астане 10 и 11 января пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На ярмарке можно будет приобрести продукцию местных фермеров и товаропроизводителей из разных регионов Казахстана, включая овощи и фрукты, мясную, мучную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, натуральные соки, джемы по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 19:00 по адресу шоссе Алаш, 35Б, торговый центр "Keryen Joly".

- К месту проведения ярмарки для удобства посетителей курсируют маршруты общественного транспорта № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317, - отметили в акимате.

