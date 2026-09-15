На высоте 3770 метров спасли туриста с признаками горной болезни

Молодому туристу стало плохо во время восхождения в районе пика Талгар. Спасателям пришлось поднимать вертолет и забирать его с высоты 3770 метров, передает BAQ.KZ.

Турист 2009 года рождения с 12 сентября шел в составе группы из семи человек. Маршрут проходил в районе ледника Корженевского. В пути состояние молодого человека ухудшилось. По предварительным данным, у него развилась горная болезнь.

На кадрах МЧС видно, как спасатели работают в высокогорной зоне и готовят туриста к эвакуации.

Ледник Корженевского расположен в Талгарском массиве Заилийского Алатау и относится к крупнейшим ледникам Северного Тянь-Шаня. По данным КазНУ, его длина составляет около 11,7 километра, площадь около 38 квадратных километров.

К месту направили спасателей РСС «Барыс» МЧС, медика Центра медицины катастроф и экипаж «Казавиаспаса». Для эвакуации задействовали вертолет.

Туриста доставили в больницу Алматы для обследования и медицинской помощи.