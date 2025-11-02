Количество погибших в результате разрушительного урагана "Мелисса", обрушившегося на Ямайку, возросло до 28 человек, передаёт BAQ.KZ. Об этом сообщил премьер-министр страны Эндрю Холнесс, отметив, что поисково-спасательные работы продолжаются, и число жертв может увеличиться.

Ранее власти подтверждали 19 погибших.

По информации ABC News, ураган "Мелисса", достигший пятой категории мощности, ударил по острову 28 октября, вызвав масштабные разрушения, перебои с электроснабжением и затопления в прибрежных районах.

Спасательные службы продолжают расчистку завалов и оказание помощи пострадавшим. Власти заявили о готовности привлечь международную поддержку для восстановления инфраструктуры.