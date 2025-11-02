На Ямайке ураган "Мелисса" унёс жизни 28 человек
Сегодня, 15:34
115Фото: Report
Количество погибших в результате разрушительного урагана "Мелисса", обрушившегося на Ямайку, возросло до 28 человек, передаёт BAQ.KZ. Об этом сообщил премьер-министр страны Эндрю Холнесс, отметив, что поисково-спасательные работы продолжаются, и число жертв может увеличиться.
Ранее власти подтверждали 19 погибших.
По информации ABC News, ураган "Мелисса", достигший пятой категории мощности, ударил по острову 28 октября, вызвав масштабные разрушения, перебои с электроснабжением и затопления в прибрежных районах.
Спасательные службы продолжают расчистку завалов и оказание помощи пострадавшим. Власти заявили о готовности привлечь международную поддержку для восстановления инфраструктуры.
