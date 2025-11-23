На коммунальном рынке "Табыс" прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка. В ней приняли участие производители и крестьянские хозяйства из Актобе, а также из Иргизского и Хобдинского районов, передаёт BAQ.KZ.

На прилавки было завезено 3,1 тонны мясной продукции, 0,9 тонны молочной продукции и 1,3 тонны овощей. Товары реализовывались на 15–20% ниже рыночной стоимости, что позволило жителям и гостям города приобрести качественные и натуральные продукты по доступным ценам.

Ярмарка будет проходить каждую субботу до 27 декабря 2025 года. Ее цель – поддержка местных товаропроизводителей, обеспечение продовольственной безопасности, стабилизация цен и расширение доступа населения к качественной продукции.