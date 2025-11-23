На ярмарке в Актобе представили 3 тонны мяса и 1 тонну овощей
Товары реализовывались на 15–20% ниже рыночной стоимости.
Сегодня, 23:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 23:16Сегодня, 23:16
66Фото: Акимат Актюбинской области
На коммунальном рынке "Табыс" прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка. В ней приняли участие производители и крестьянские хозяйства из Актобе, а также из Иргизского и Хобдинского районов, передаёт BAQ.KZ.
На прилавки было завезено 3,1 тонны мясной продукции, 0,9 тонны молочной продукции и 1,3 тонны овощей. Товары реализовывались на 15–20% ниже рыночной стоимости, что позволило жителям и гостям города приобрести качественные и натуральные продукты по доступным ценам.
Ярмарка будет проходить каждую субботу до 27 декабря 2025 года. Ее цель – поддержка местных товаропроизводителей, обеспечение продовольственной безопасности, стабилизация цен и расширение доступа населения к качественной продукции.
Самое читаемое
- Костанайская область обновляет дороги: финансирование выросло в 3,6 раза
- Глава Минздрава обратилась к работникам скорой помощи и заявила о готовящихся мерах поддержки
- На смертельной трассе в Карагандинской области впервые нанесли сигнальную полосу
- В США зарегистрирована первая смерть человека от птичьего гриппа H5N5
- Украина и США начнут переговоры по мирному плану в Швейцарии в ближайшие дни