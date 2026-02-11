На ярмарке в Астане наблюдается высокий спрос на мясо
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка, на которой представлена продукция местных фермеров и сельскохозяйственных товаропроизводителей из различных регионов Казахстана, в том числе Абайской, Павлодарской, Карагандинской и Акмолинской областей, передает BAQ.KZ.
На ярмарке реализуется порядка 60 тонн бакалейной продукции, 50 тонн овощной продукции и 50 тонн мясной продукции, а также овощи и фрукты, мясные, мучные и молочные изделия, натуральные соки, варенье, джемы и другая продукция по ценам ниже рыночных.
Картофель продается от 130 тг/кг, лук 150 тг/кг, капуста 170 тг/кг. Из мясной продукции представлены говядина по цене 3300–3500 тг/кг, конина 3000–3300 тг/кг, баранина 3500 тг/кг.
Ярмарка проходит в выходные дни с 10:00 до 19:00 на территории ТЦ "Keryen Joly" по адресу: шоссе Алаш, 35Б.
