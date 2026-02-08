Ярмарка в городе Усть-Каменогорске прошла на территории оптово-распределительного центра "Алтай", передаёт BAQ.KZ.

В ходе мероприятия жителям был представлен широкий ассортимент мясной продукции, включая говядину, баранину, конину и свинину. Общий объем реализованной продукции составил около 15 тонн.

Продукция реализовывалась по рыночным ценам — в среднем от 3300 до 3800 тенге за килограмм.