На ярмарке в Усть-Каменогорске реализовано 15 тонн продукции

Жителям был предложен широкий выбор молочной продукции, яиц и меда.

Сегодня, 02:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 02:17
Сегодня, 02:17
84
Фото: Pixabay.com

Ярмарка в городе Усть-Каменогорске прошла на территории оптово-распределительного центра "Алтай", передаёт BAQ.KZ.

В ходе мероприятия жителям был представлен широкий ассортимент мясной продукции, включая говядину, баранину, конину и свинину. Общий объем реализованной продукции составил около 15 тонн.

Продукция реализовывалась по рыночным ценам — в среднем от 3300 до 3800 тенге за килограмм.

Самое читаемое

Наверх