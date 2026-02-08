На ярмарке в Усть-Каменогорске реализовано 15 тонн продукции
Жителям был предложен широкий выбор молочной продукции, яиц и меда.
Сегодня, 02:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:17Сегодня, 02:17
84Фото: Pixabay.com
Ярмарка в городе Усть-Каменогорске прошла на территории оптово-распределительного центра "Алтай", передаёт BAQ.KZ.
В ходе мероприятия жителям был представлен широкий ассортимент мясной продукции, включая говядину, баранину, конину и свинину. Общий объем реализованной продукции составил около 15 тонн.
Продукция реализовывалась по рыночным ценам — в среднем от 3300 до 3800 тенге за килограмм.
Самое читаемое
- В Костанайской области выявлены нарушения в сфере лицензирования
- МИД Казахстана прокомментировал ситуацию вокруг Нурлана Сабурова
- Алматы запускает "умный" контроль мусора и воздуха
- Димаш Кудайберген запустил международный проект Voice Beyond Horizon с премьеры в Туркестане
- Стадион им. Мунайтпасова в Астане запустят в первом квартале этого года