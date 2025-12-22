На востоке острова Ява в Индонезия зафиксирована активизация вулкана Семеру. В течение ночи сейсмологи зарегистрировали шесть извержений, сопровождавшихся выбросами пепла, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

По данным агентства Antara News, с полуночи до утра вулкан выбрасывал пепловые столбы на высоту от 500 до 1200 метров над кратером. Семеру расположен на границе округов Лумаджанг и Маланг.

В вулканологической обсерватории сообщили, что уровень опасности повышен до третьего - это указывает на усиление активности и потенциальную угрозу для населения. В связи с этим любые виды деятельности в радиусе пяти километров от кратера запрещены.

Жителям также рекомендовано избегать пребывания и хозяйственной деятельности в зоне до 13 километров от вулкана. Особые меры предосторожности введены в районах вдоль русел рек из-за риска схода лавовых и селевых потоков, которые могут распространиться на расстояние до 17 километров.

Вулкан Семеру расположен на территории национального парка Бромо–Тенгер–Семеру и считается одним из самых активных на острове Ява.